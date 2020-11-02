Bu nasıl 'devlet büyüğü'! Millet depremde can verirken poker oynadı
Gündemi değerlendiren Yeni Akit Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, Erzincan'daki depremde 32 bin kişi ölürken CHP'li İsmet İnönü'nün poker oynadığını söyledi.
Gündemdeki konuları değerlendiren Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, geçmişte yaşanan depremlerdeki acı bir olayları anlattı.
O dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 32 bin ölünün 100 bin yaralıyla sonuçlanan Erzincan depreminde millet can derdindeyken poker oynadığını anlattı.
İşte Fatih Uğurlu'nun o değerlendirmesi...