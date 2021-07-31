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Bu nasıl bir iştir! Anız yakan çiftçiye 2 bin 800 TL ceza kesilirken yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Gündem Bu nasıl bir iştir! Anız yakan çiftçiye 2 bin 800 TL ceza kesilirken yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Gündem

Bu nasıl bir iştir! Anız yakan çiftçiye 2 bin 800 TL ceza kesilirken yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasak olmasına rağmen anız yakan çiftçiye idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 22:28:00 -
Bu nasıl bir iştir! Anız yakan çiftçiye 2 bin 800 TL ceza kesilirken yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Son günlerde artan orman yangınlarına karşı teyakkuzda olan İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde orman yangını ihbarı aldı. Olay yerine müdürlüğe ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, anız yangınını ormana sıçramadan söndürdü. 8 dönümlük alanda meydana gelen yangının, anız yakılmasından dolayı kaynaklandığı belirlenirken, anız yaktığı tespit edilen Z.A.'ya Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince her dönüm başı 350 liradan toplam, 2 bin 800 cezai işlem uygulandı.

 

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