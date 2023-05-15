Bu nasıl bir cehalettir! Bunlar Kız Kulesi’nin Çalındığına İnanan CHP’liler halka cahil diyor
AK Parti Genel Merkezi'nde zafer mesajı veren Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Partililer Aydın'da sokağa döküldü. O sırada sonuçları hazmedemeyen muhalefet destekçisi bir kadın, "cahil ordusu" diyerek AK Parti konvoyuna saldırdı. Akşam Gazetesi Yazarı Dr. Taceddin Kutay CHP’nin seçmen kitlesini kast ederek “Kız kulesinin çalındığına inanan CHP’li bir sürü halka cahil diyor.” Dedi.
AK Parti konvoyuna aşağılık saldırı
Genel Merkez’de zafer mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Aydın sokağa döküldü. Kent Meydanı’da bir kadın, “Cahil ordusu” diyerek AK Parti konvoyuna öfke kustu.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı, oy sayımı işlemi büyük ölçüde tamamlandı. Sandığın yüzde 97.1’i açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,4’le ilk sırada yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.9’la ikinci sırada yer aldı.
“CAHİL ORDUSU” DİYEREK KİN KUSTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşmasının ardından AK Partililer Aydın’da sokağa döküldü. Kent Meydanı’nda gergin anlar yaşandı. Henüz ismi belirlenemeyen bir kadın, “Cahil ordusu” diyerek AK Partililere hakaret etti. Erdoğan’ın seçimi kazanmasını hazmedemeyenler AK Parti konvoylarına yönelik sözlü hakarette bulundu. Gözü dönen kadını polis engelledi. Akşam Gazetesi Yazarı Dr. Taceddin Kutay CHP’nin seçmen kitlesini kast ederek “Kız kulesinin çalındığına inanan CHP’li bir sürü halka cahil diyor.” Diyerek yorumda bulundu. Ayrıntılar videoda…
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