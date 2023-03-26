Bu mu millet sofrası? Büyük tepki çekti
Bugün gerçekleştirilen iftar organizasyonlarında Millet İttifakı'nın 'millet sofrası' adını verdiği masada vatandaşa yer verilmemesi büyük tepki çekerken Başkan Erdoğan'ın milletiyle kucaklaşması büyük beğeni topladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükçekmece'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurdunda kalan depremzedelerle birlikte iftar yaptı.
İftarını, Büyükçekmece'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda konaklayan depremzedelerle açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmaya, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan takdir topladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzede vatandaşlarla birlikte aynı masada iftar açtığı görüntüler büyük beğeni topladı.
Büyük tepki çekti?
Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Yenikapı’da ‘Büyük İstanbul İftarı' düzenledi.
İftara CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.
İftar organizasyonunda Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, Süryani Ortodoks Kilisesi Metropoliti Yusuf Çetin, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da yer aldı. Programa çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.
Millet İttifakı'nın iftar masasında protokol dışında vatandaşlara yer vermemesi sert eleştirilere sebep oldu. Sosyal medyada görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, ''bu mu millet sofrası?'' yorumlarında bulundu.