  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hem çekiyor "hadi oradan", hem kalkamıyor masadan... 10 numara konuştun Temel Bey ama icraat sıfır

Fransa'da bakanlara flaş talimat: Ortalıkta görünmeyin

CHP’de olsaydı bu lafları ettirmezlerdi! Vay bee Sarıgül yine şaşırttı

Putin'den dikkat çeken tepki: Rusya Çin ile askeri ittifak oluşturmuyor, şeffaf işbirliği yapıyoruz

İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu böyle pohpohladı! 'Sayın cumhurbaşkanım...'

Herkes onun ne söyleyeceğini merak ediyordu! Bahçeli'den HÜDA PAR açıklaması

Görülmemiş tepki! Rusya o ülkeyi rehin aldı

Diktatör Kemal’i İbrahim Kaboğlu da durdurmadı! ‘Hukuk mukuk yok bam bam bam’

Et fiyatlarındaki oyun deşifre oldu

Tam da seçim zamanı işte patlatın bir haber... Sözcü ve Cumhuriyet'e duyuru: Erik çıktı
Gündem Bu mu millet sofrası? Büyük tepki çekti
Gündem

Bu mu millet sofrası? Büyük tepki çekti

Yeniakit Publisher
2023-03-26 23:41:00 -
Bu mu millet sofrası? Büyük tepki çekti

Bugün gerçekleştirilen iftar organizasyonlarında Millet İttifakı'nın 'millet sofrası' adını verdiği masada vatandaşa yer verilmemesi büyük tepki çekerken Başkan Erdoğan'ın milletiyle kucaklaşması büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükçekmece'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurdunda kalan depremzedelerle birlikte iftar yaptı.

İftarını, Büyükçekmece'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda konaklayan depremzedelerle açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmaya, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan takdir topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzede vatandaşlarla birlikte aynı masada iftar açtığı görüntüler büyük beğeni topladı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Büyük tepki çekti?

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Yenikapı’da ‘Büyük İstanbul İftarı' düzenledi.

İftara CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

İftar organizasyonunda Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, Süryani Ortodoks Kilisesi Metropoliti Yusuf Çetin, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da yer aldı. Programa çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Millet İttifakı'nın iftar masasında protokol dışında vatandaşlara yer vermemesi sert eleştirilere sebep oldu. Sosyal medyada görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, ''bu mu millet sofrası?'' yorumlarında bulundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23