Bu millet senden utanç duyuyor! PKK sevici TTB Başkanı Fincancı’dan skandal sözler!

Sözde ‘doktor’ TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, özellikle koronavirüs salgınıyla mücadele çok ciddi katkıları bulunan şehir hastanelerini hedef aldı.

“Utanç” duyuyormuş!

Fincancı şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü daha iyi koşullarda çalışma olanağı bulacaklarını düşünüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanının o övündüğü devasa hastanelerin hepimizin sırtında bir yük olduğunu unutmamak gerekiyor. Üstelik ulaşımın neredeyse olanaksız olduğu yerlere yapılan, hastanenin içinde bile ulaşımın zorlukla yapılabildiği o hastaneler övünülecek değil, utanç duyulacak hastanelerdir. Sağlığı metaya dönüştürüp, kâr alanı olarak tanımlamaları nedeniyle kışkırttıkları sağlık talebini karşılayamamalarının bedelini şimdi hekimlere çıkartıyorlar.”

FETÖ ve PKK yanlısı tutumuyla biliniyor

TTB Başkanı Rasime Şebnem Korur Financı göreve geldiği günden bu yana her fırsatta terör örgütü PKK ve FETÖ’ye yönelik destek söylemlerinde bulunan bir isim olarak biliniyor. Fincancı, özellikle terör örgütü PKK’nın Doğu ve Güneydoğu kentlerini harabeye çevirdiği ve büyük bir kalkışmanın provasını yaptığı ‘Hendek’ olaylarında TSK’ya karşı alçak örgütün yanında yer almış olan bir isim olarak biliniyor.

FETÖ’cü teröristlerin kanalları üzerinden Türkiye’ye hedef almıştı

Türkiye karşıtı açıklamaları ve faaliyetleriyle tepki çeken Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav’ın kanalına konuşmuş ve Türkiye, Türk sağlık sistemini hedef almıştı.