  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bu meyve karaciğer yağlanmasını önlüyor! Uzmanlar önerdi
Sağlık

Bu meyve karaciğer yağlanmasını önlüyor! Uzmanlar önerdi

Yeni yeni mutfaklara girmeye başlayan bu meyve karaciğerdeki yağlanmayı önlüyor. İşte bilinmeyen daha birçok faydası!

Yeniakit Publisher
2021-11-12 09:15:00 -
Bu meyve karaciğer yağlanmasını önlüyor! Uzmanlar önerdi

Genellikle Ege Bölgesinde daha fazla yetişen kapari, ülkemizde yeni yeni mutfaklara girmeye başlayan bir meyvedir. Akciğerleri temizlemesinden tutun da karaciğer yağlanmasını önlemesine kadar birçok konuda fayda sağlayan bu meyvenin bilinmeyen faydalarını sizler için hazırladık. Peki kaparinin faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte kapari meyvesine dair tüm bilinmeyenler! 

Kozmetik sanayisinde kullanılıyor

Ege Bölgesinde yetiştirilen kapari değişik isimler almaktadır. Kebere, keper, gebere, geber otu, kedi tırnağı, menginik, karga kavunu ve  hint hıyarı olarakta adlandırılmaktadır. Kapari kısa boylu bir yer bitkisidir. 200 yıl kadar rahatça yaşayan bu bitki aynı zamanda kozmetik sanayide de kullanılmaktadır. Bu meyvenin dünya sanayisinde turşusu bile yapılmaktadır. Ülkemizde ise yeni yeni tüketilmeye başlanmıştır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muharip İnsansız Uçak için imzalar atıldı
Teknoloji

Muharip İnsansız Uçak için imzalar atıldı

Baykar firması, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) için kritik bir anlaşmaya daha imza attı. Yapılan anlaşma ile birlikte MİUS'ta Ukraynal..
11 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

11 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.
Karamollaoğlu iddiası sonrası Bakan Soylu devreye girdi
Gündem

Karamollaoğlu iddiası sonrası Bakan Soylu devreye girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Temel Karamollaoğlu'nun 2018 yılında yaşadığı pasaport krizinin gündeme gelince Bakan Soylu canlı yayına mes..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay