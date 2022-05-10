Bu mesaja dikkat! Sakın o linke tıklamayın
Dolandırıcıların WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajlara ilişkin uyarıda bulunan uzmanlar, gönderilen tuzak linke tıklanılması durumunda cep telefonunda kayıtlı banka uygulamaları dahil bütün özel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçebileceğini söyledi.
Yeniakit.com.tr
Dolandırıcılar, geliştirdikleri türlü türlü yöntemlerle vatandaşları tuzaklarına düşürmeye devam ederken uzmanlardan "linke tıklamayın" uyarısı geldi.
Son dönemde yabancı numaralardan WhatsApp'a gönderilen mesajlarda artış yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, kötü niyetli kişilerin hedeflerindeki vatandaşı linke yönlendirmek sureti ile tuzağa düşürdüğünü anlattı.
Sakın linke tıklamayın!
Dolandırıcıların gönderdikleri linke tıklanılması için çeşitli tuzaklar kurduklarını belirten uzmanlar, WhatsApp'tan gönderilen şu mesajı örnek verdi:
Uzmanlar linkin bir tuzak olduğu uyarısını yaparken, cep telefonu kullanıcısının linke tıklaması durumunda banka uygulamaları dahil bütün özel bilgilerini dolandırıcılara kaptırabileceğini ifade etti.