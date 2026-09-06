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Aktüel 'Bu marka yerli mi?' derdine son: Barkodla saniyeler içinde öğrenilebiliyor
Aktüel

'Bu marka yerli mi?' derdine son: Barkodla saniyeler içinde öğrenilebiliyor

Yeniakit Publisher
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'Bu marka yerli mi?' derdine son: Barkodla saniyeler içinde öğrenilebiliyor

Tüketicilerin alışveriş sırasında markaların yerli veya yabancı olup olmadığını öğrenmesini sağlayan “yerlimi” platformu, 2 binden fazla markayı mercek altına alıyor. Platformun geliştiricisi Yunus Eş, “Şu anda 2 binin üzerinde marka var. 2 bin 200'e yaklaşmış durumdayız. Sürekli güncelliyoruz” dedi.

Tüketiciler, "yerlimi" internet sitesi üzerinden markaların yerli veya yabancı olup olmadığını sorgulayabiliyor, ürün barkodlarını okutarak ilgili bilgilere ulaşabiliyor.

Yerli markaları görünür kılmak amacıyla oluşturulan platformda çeşitli kategorilerde 2 binden fazla markaya ilişkin güncel bilgiler yer alıyor.

Kullanıcıların ve marka sahiplerinin katkısıyla geliştirilen veri tabanı, sahiplik değişiklikleri ve yeni marka eklemeleri doğrultusunda düzenli güncelleniyor.

"Yerlimi"in geliştiricisi Yunus Eş, sitenin yerli markaları ön plana çıkarmak için kurulduğunu söyledi.

Fikrin, Gazze soykırımının başlangıcıyla ortaya çıktığını anlatan Eş, "Bununla alakalı birçok boykot sitesi yapıldı, biz de bu süreçte 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük ve “yerlimi” adlı siteyi ortaya çıkardık" dedi.

Kullanıcıların siteye girdiklerinde marka veya kategori adıyla arama yapabildiklerini belirten Eş, böylece bir markanın yerli veya yabancı olup olmadığının yanı sıra başka ülkelerle ortaklığının bulunup bulunmadığına ilişkin bilgilerin de görülebildiğini ifade etti.

Eş, barkod okuma sistemi sayesinde kullanıcıların marketlerde ürün barkodlarını taratarak markalara ilişkin bilgilere hızlı şekilde erişebildiklerini anlattı.

Sitedeki marka sayısının sürekli arttığını dile getiren Eş, "Şu anda 2 binin üzerinde marka var. 2 bin 200'e yaklaşmış durumdayız. Sürekli güncelliyoruz" diye konuştu.

“PLATFORMU YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ”

Markaların sahiplik yapılarının zaman içinde değişebildiğine işaret eden Eş, yabancılara satılan ya da yeniden yerli sahipliğe geçen markaların bulunduğunu, bu nedenle veri tabanını mümkün olduğunca güncel tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Marka bilgilerinin farklı yollarla sisteme eklendiğini anlatan Eş, marka sahiplerinin ve kullanıcıların öneride bulunabildiklerini, kendilerinin de araştırarak yeni markaları sisteme dahil ettiklerini dile getirdi.

Eş, marka logosu veya açıklamasındaki yanlışlıkların kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle düzeltilebilmesi amacıyla siteye "hata bildir" seçeneğini de eklediklerini ifade etti.

Sitenin aylık ortalama 1000 ila 1500 kişi tarafından ziyaret edildiğini anlatan Eş, platformu daha yaygın hale getirmek istediklerini vurguladı.

Kullanıcılardan olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Eş, siteyi ziyaret edenlerin yeni markalar önererek veri tabanının geliştirilmesine de katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

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