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Spor Bu maçı hiç unutmayacak! Rennes'in hocasından Fenerbahçe'ye akılalmaz sözler
Spor

Bu maçı hiç unutmayacak! Rennes'in hocasından Fenerbahçe'ye akılalmaz sözler

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçe'yle 3-3 berabere kaldıkları maçla ilgili, "Fenerbahçe hakem sayesinde maçı çevirdi" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 12:17:00 -
Bu maçı hiç unutmayacak! Rennes'in hocasından Fenerbahçe'ye akılalmaz sözler

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçe ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi mücadelesiyle ilgili açıklama yaptı.

Montpellier ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuşan Genesio, Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hatalarını sıraladı. Deneyimli hoca açıklamasında, "Hakem futbolda çok önemli. Örneğin, Fenerbahçe maçında Amine Gouiri'ye iki sert faul yapıldı. Sadece birine sarı kart çıktı. Adrien Truffert'e yapılan faul sonrası penaltı verilmeliydi. Martin Terrier'in attığı golü ise VAR iptal etti." sözlerini kullandı.

Genesio Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu ancak hakem tarafından da desteklendiğini belirterek, "Bence hakemler, Fenerbahçe ile oynadığımız maça etki etti. Bunun hakkında çok konuşmuyoruz ama bize karşı yapılan birçok hata da vardı. Biz de hatalar yaptık, bunu biliyoruz, bunu ilk söyleyen de benim zaten. Fenerbahçe de çok yetenekli bir takım ve hatalarımızdan faydalandılar. İyi bir maç çıkardılar ama hakem tarafından çok iyi şekilde desteklendiler." sözlerini kullandı.

Fenerbahçe karşısında iyi oyun oynadıklarını belirten Genesio, "Fenerbahçe maçını bir kenara bıraktım ama yine de söylemek isterim, 30 dakika boyunca çok yüksek seviyede oynadık. Devre arasına kadar çok iyiydik. Pozisyon vermedik. Maçın sonu her şeyi mahvetti. Fenerbahçe maçından elbette dersler çıkaracağız." ifadeleriyle açıklamalarını noktaladı.

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