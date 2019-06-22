Bu lezzet alışkanlık yapacak: Beypazarı kurusu

Bazen canımız kıtır kıtır bir lezzet arar. Çaya batıra batıra yiyebileceğiniz bir şeyler arıyorsanız Beypazarı kurusu harika bir lezzettir. Bu leziz atıştırmalığı hazır alabileceğiniz gibi evde kendiniz de pişirebilirsiniz.

Beypazarı kurusu tarifi

Malzemeler:

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı ılık süt

2 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı mahlep

4,5 su bardağı un

Derin bir yoğurma kabının içerisine tüm malzemeleri alıp güzelce yoğurun. Unun son bir bardağını ise azar azar eklemeye çalışın. Ele yapışmayan ancak yumuşak bir hamur hazırlamaya özen gösterin.

Hamurun üzerini kapatın ve mayalanması için yaklaşık 2,5 saat bekleyin.

Mayalanan hamurdan parçalar koparın.

Kopardığınız parçaları yuvarlayın.

Uzun ince bir hamur oluşturun.

Bir bıçak yardımıyla hazırladığınız hamurları dilerseniz kare dilerseniz de baklava dilimi şeklinde kesin.

Kestiğiniz dilimleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Tepsiye dizilen hamurların mayalanması için yarım saat daha bekleyin.

Yarım saatin ardından tepsiyi 200 derecelik fırına sürün.

İyice kızaran Beypazarı kurularını fırından çıkarın.

Yarım saat kadar oda sıcaklığında kalan Beypazarı kurularını 120 derecelik fırına tekrar sürün.

1 saat boyunca sonunda fırını kapatın.

Tepsiyi kesinlikle fırından çıkarmayın ve kapağı hiç açmayın.

İçinde kuruların bulunduğu fırın en az 7-8 saat kapağı açılmadan durmalı.

Hazırladığınız Beypazarı kurularını cam kavanozlarda 3-4 ay muhafaza edebilirsiniz.

Afiyet olsun.