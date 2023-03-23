Bu laflar kuru kuruya söylenmez! HDP bay bay Kemal için ilk kez böyle dedi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik partilerinin tespit ve çözüm önerilerini içeren tutum belgesini Taksim Hill Otel'de açıkladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Depremlerden sonra koşullar nedeniyle cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararını tekrar gözden geçirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Buldan, şöyle konuştu:

"Bu iktidarın değişimine olan inancımızı mevcut koşullar durumunda gözden geçirdik. Çünkü bu ülkeyi yönetemiyorlar. Dolayısıyla tutumumuzda bir değişiklik yaparak bu ülkeyi daha demokratik, özgürlükçü, bütün mağduriyetlere karşılık verecek bir zihniyetin yerleşmesi için tutumumuzu gözden geçirdik. Türkiye'de değişim ve dönüşümden yanayız. Adaletin ve hukukun kazanmasını istiyoruz. Dolayısıyla cumhurbaşkanı adayları içerisinde buna en uygun olan ismi destekleyeceğimizi de muhtemelen isim bazında da önümüzdeki günlerde deklare ederek kamuoyuyla paylaşacağız."

Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Daha önceki açıklamalarında terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın 14 Mayıs’ta özgürleşeceğini söyleyerek CHP ile kirli pazarlığı ayyuka çıkaran Buldan, isim vermeden Kılıçdaroğlu’nu işaret ederek destekleyecekleri aday için, "Şu an en demokrat aday hangisiyse halkımız onu biliyor" dedi.

Kılıçdaroğlu HDP'ye hangi sözleri verdi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masayı dağıtma olasılığına karşı destekleyecekleri adayın ismini henüz açıklayamayan HDP’nin, bu destek karşısında Kılıçdaroğlu’ndan hangi sözleri aldıkları kamuoyunda merak edilirken, Buldan’ın lafları Millet İttifakı’ndaki pazarlık içinde pazarlığı da gözler önüne serdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO