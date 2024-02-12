Bu köyde herkesin derdi fare!

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir çok köy ve beldedeki tarım arazilerini fareler ve böcekler istila edince köylüler çareyi ilaçlama da buldu.

Sandıklı ilçesi merkez ve köylerinde arpa, buğday tarlaları başta olmak üzere tarım arazileri fareler tarafından istila edildi. Tarıma arazileri farelerin yuvaları haline gelirken, fareler arazilerde ki arpa ve buğday gibi bir çok hububatı ve hububatların köklerini yiyerek de zarar veriyor. Piyasa da ilaç bulamadıklarını ve çaresiz kaldıklarını bildiren üreticiler ise ziraat odasından temin ettikleri sisleme makinesi yardımı ile fare yuvalarına ilca, mazot ve su karışımını basarak mücadele etmeye çalışıyor. Fare ile mücadelede başarısız olmaları durumunda hasat mevsiminde ürün elde edemeyeceklerini aktaran çiftçiler, yetkililerin arazilerde inceleme yapmalarını ve ilaç temin etmelerini istiyor.

“Fareler çok hızlı üredikleri için önüne geçme imkanı yok”

İlaçlamanın yapıldığı Ballık Köyü Muhtarı Hasan Çatalpınar, “Ekinlerimize bu sene afaki derecede fare ve böcek zarar veriyor. Fareler ile mücadele için ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduk. İlçe tarımda fare ilacı yok. Köyümüzde şuan tahmini yüzde elliden fazla tarım arazisinde arpa ikinci defa ekildi. Bu da tapi çiftçiye ek maliyet, masraf yükledi. Çiftçilerimiz şuan hasat zamanı gibi, gübreleme, ilaçlama zamanı gibi arazide. Biz yetkililerden fare ve böcekle mücadelede çözüm üretilmesi için yardım bekliyoruz. Fareler tarlada çıkmış olan hububatı yiyor. Çok hızlı üredikleri için önüne geçme imkanı yok. Ziraat odasından temin ettiğimiz sisleme makinesi ile fare deliklerine ilaçlı mazot ve su karışımı vererek mücadele ediyoruz. Ama toplu mücadele etmezsek fare ile baş etmek zor” dedi.

İlaçlama çalışmalarının ilçedeki farklı köy ve beldelerdeki tarım arazilerinde de devam edeceği kaydedildi.