Bu kitapları çocuklarımızdan uzak tutun!

Henüz kendi kimliğini bile oturtamamış, cinsiyetler arasında gidip gelen İngiliz Yazar Enid Blyton, kaleme aldığı çocuk kitapları ile eşcinsellik propogandası yapıyor. Biyografisinde, iki erkek kardeşinin yapıp kendisinin yapamadıklarını, bastırılmış isteklerini ve hayallerini bu şekilde ortaya koyduğunu anlatan sapkın yazarın Afacan Beşler kitap serisi, adeta çocuklarımızın beynini yıkamak için kaleme alınan bir komplo niteliği taşıyor. Böylesi içi pislik dolu kitapların basımının denetiminin nasıl yapıldığı, hangi kültüre dayanarak çeviri ve yayımlanmasına izin verildiği merak konusu olurken; vatandaş, çocuklarımız üzerinde oynanan bu kirli oyuna lanet okudu.

Anne babalarımız bile okumuş!

Afacan Beşler ilk olarak Blyton tarafından, 1942 ile 1963 yılları arasında yazılan çocuk kitapları serisidir. Artemis Yayınları tarafından basımı çok önceki yıllara dayanan ve toplam 21 kitaptan oluşan serinin tamamı Türkçeye çevrilmiştir. Bu kitap serisindeki 'George' karakteri, erkek ismi olsa da aslında bir kızdır. Asıl ismi 'Georgina' olan karakter, ismini 'George' olarak değiştirmiştir. Nedeni ise Georgina 'çok kadınsı bir isim' olmasıdır. Kısa saçlı, maskülen giyim tarzı ile erkekliğe özenen ve kız kimliğini reddeden bir karakterdir. Yazar bunu bilinçli yapmıştır.

"Kız olmaktan nefret ediyorum!"

Yazarın Afacan Beşler Hazine Adası kitabından bir kesitte "Yalnızca bana George dersen cevap veririm. Kız olmaktan nefret ediyorum! Kız olmayacağım! Kızların yaptığı şeyleri sevmiyorum. Erkeklerin yaptığı şeyleri yapmayı seviyorum!" ifadeleri geçer.

Yetişkinler 'otorite'yi temsil ediyormuş

Öte yandan Blyton'ın hayatıyla ilgili yapılan araştırmalarda, 33 yaşında Katolik mezhebini oldukça katı bulduğu için kiliseye daha az gitmeye başladığı bilgileri yer alır. Blyton, kitaplarında daha çok ergenlik dönemi öncesi çocuklarının maceralarını işlemiştir. Kahramanlarını çocuklardan seçmiştir çünkü yazara göre yetişkin kişiler otoriteyi temsil eder. Kitaplarındaki çocuk kahramanlar kendi kendine yetebilen, keşfetmeyi seven ve meraklı bir profil çizerler.

Meğer kendini anlatıyormuş!

Yazara "Kitabınızdaki hangi çocuk karakterle özdeşim kuruyorsunuz?" sorusuna "George" cevabını verir. George, ağlamayan, cesur, köpeği olan, hiçbir zaman yalan söylemeyen, cömert ve bağlayıcı bir karakteri canlandırır. Hayatının sonunda yazar, George karakterinin kendisini canlandırdığını itiraf etmiştir. Yazarın çocuk kitapları dışında Naughtiest Girl (Yaramaz Kızlar), Gay Story Book (Eşcinsel Hikayesi Kitabı) gibi sapkınlık dolu kitapları da bulunuyor.