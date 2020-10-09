Bu kez uyarı uzmanından değil Sağlık Bakanlığı’ndan! Bu hata kansere neden oluyor

Mide kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünden korunmanın yolu sağlıklı besinler tüketmekten geçiyor. Sağlık Bakanlığı, en sık görülen kanser türlerinden biri olan mide kanseriyle ilgili klinik protokol hazırladı. Özellikle besinlerin pişirilme ve saklanma tekniğinde yapılan hataların kansere sebep olabileceğinin belirtildiği protokolde, günlük hayatta sık sık yapılan beslenme yanlışlarına da dikkat çekildi. İşte birçok kanser türüne sebep olan hatalar ve kanserden korunmak için yapılması gerekenler..

Sağlık Bakanlığı, en sık görülen kanser türleri arasında yer alan mide kanseri ile ilgili klinik protokol hazırladı. Mide kanserini önlemedeki en önemli adımın Akdeniz diyeti olduğuna dikkat çeken Bakanlık, besinlerin iyi çiğnenmesini ve yemekle birlikte sıvı alınmamasını önerdi. Mangaldan uzak durulması gerektiğini bildiren Bakanlık, aşırı tuzlu yiyeceklerden de sakınmanın önemine değindi.

Kanserden korunmak için yiyecekleri dondurun

Risk altındaki kişilerin taranarak mortaliteyi azaltabilmenin amaçlandığı protokolde, "Yiyecek hazırlama tekniklerinde değişiklik yapmak, tuzlama veya tütsüleme yerine dondurmayı tercih etmek, kanserden koruyuculuk anlamında önemli bir yarar sağlıyor" denildi.

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye'de mide kanserinin erkeklerde en sık görülen beşinci, kadınlarda ise altıncı kanser türü olduğu belirtilen protokolde, vücut yağ oranının yüksek olmasının, fazla alkol alımı, aşırı tuz içeren yiyeceklerin tüketimi ve eti doğrudan ateşte pişirmenin hastalık riskini artırdığına dikkat çekildi. Tuzlama veya tütsüleme yerine dondurma yöntemi önerildi.

Protokolde, mide kanserine karşı koruyucu önlemler, "Aşı ve tedavisinin sağlanması, sigara alışkanlığının ortadan kaldırılması, obezitenin önlenmesi, çocukluk çağından itibaren geniş çaplı mücadele başlatılması, endoskopik erken tanısının sağlanması, tuzlu gıda tüketiminin azaltılması" olarak sıralandı.

Etleri mangalda pişirmek

Vücut yağ oranının yüksek olması, fazla alkol alımı, tuzlanmış, salamura veya turşu benzeri aşırı tuz içeren yiyecekler; etleri mangal, barbekü gibi doğrudan ateşte pişirmek ve fazla miktarda işlenmiş et ve et ürünlerinin sık tüketiminin mide kanseri riskini artırdığı bilinmektedir."