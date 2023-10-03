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Yerel Bu kez taksici dehşeti yaşadı! Silahı kafasına dayadı ve...
Yerel

Bu kez taksici dehşeti yaşadı! Silahı kafasına dayadı ve...

Yeniakit Publisher
2023-10-03 08:14:00 -

Antalya'da müşteri olarak bindiği takside, taksiciyi tabanca kabzasıyla darbettiği öne sürülen zanlı yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde taksiye binen H.E. (28), aracın şoförü Ahmet E'nin "Nereye gitmek istersiniz?" sorusuna "Devam et" karşılığını verdi.

Taksi şoförünün, bir süre ilerledikten sonra sorun olup olmadığını sorduğu H.E, belindeki tabancayı çıkardı. Şüpheli, tartıştığı Ahmet E'nin başına silahın kabzasıyla vurdu.

Bunun üzerine aracıyla manevra yapıp H.E'nin elindeki tabancayı almak isteyen taksi şoförü, şüphelinin üzerine atladı. Yaşanan arbedede ateş alan tabancadan çıkan kurşun, aracın tavanına isabet etti.

Araçtan inip kaçan H.E, ihbar üzerine çevrede araştırma başlatan polis ekiplerince yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Olay anı ise araç içerisindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Yorumlar

sistem amerika olmalı

şöförle yolcu arasına tel bariyer konulmalı taksimetrede yolcunun göreceği yerde olmalı olay tamam

fuat

ifadesi alinir hooop disari !!!
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