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Gündem Bu kez şaşırttı! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
Gündem

Bu kez şaşırttı! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu, açıklamasında hükümete destek vererek bölgede Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin sonuna kadar savunulması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:18:00 -
Bu kez şaşırttı! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan'ın provokatif açıklamaları ve hamleleri sonrası bölgede gerilim hat safhaya çıktı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan bir çıkış geldi.

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. 4 saatlik toplantıda Doğu Akdeniz ve Ege yaşanan gerilim ele alındı.

Milliyet'in haberine göre; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunması gerektiğini ifade etti.

CHP liderinin ayrıca diyalog ve diplomasinin ön planda tutulmasının üzerinde durduğu da öne sürüldü.

Türkiye'nin meşru haklarının sonucu olarak yürüttüğü faaliyetlere karşılık provokatif adımlarla cevap veren Yunanistan'ın Meis adasına asker çıkarmasının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sorunun barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz. Yakından takip ediyoruz" dediği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye karşı tavrı ise dikkat çekti

Söz konusu toplantıda Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de Sivas'tan başlatacağı Memleket Hareketi de gündeme geldi.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadığı aktarıldı. 

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