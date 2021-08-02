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Gündem

Bu kez Kütahya'da yangın! 8 dekarlık alan kül oldu

Kütahya'da buğday ekili bir tarlada yangın çıktı. Ekiplerin ve vatandaşların müdahale ettiği yangın sırasında 8 dekarlık alan kül oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 07:00:00 -
Bu kez Kütahya'da yangın! 8 dekarlık alan kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyü Çayırlar mevkiinde buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen köylülere ve Altıntaş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Köylüler traktörlerle alevlere müdahale ederken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına başladı. 1 saatte kontrol altına alınan yangında 8 dekar alanda hasat zamanı gelmiş ekili buğday küle döndü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

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