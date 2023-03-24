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Yaşam Bu kez komşu ülke sallandı! Türkiye sınırında deprem
Yaşam

Bu kez komşu ülke sallandı! Türkiye sınırında deprem

Yeniakit Publisher
2023-03-24 06:45:00 -
Bu kez komşu ülke sallandı! Türkiye sınırında deprem

İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada depremin Van'ın Başkale ilçesine 29 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

İran’ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde saat 06.16'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İran'ın Batı Azerbaycan eyaleti bölgesindeki Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medyada sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 29 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

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