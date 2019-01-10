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Bu kez de Mardin Ömerli’de köpek saldırısı

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Özer'in ardından bir köpek saldırısı da Mardin’in Ömerli ilçesinde meydana geldi.

10 Ocak 2019 Perşembe 12:43
Bu kez de Mardin Ömerli’de köpek saldırısı

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Özer, tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Benzer bir saldırı da Mardin’in Ömerli ilçesinde meydana geldi. Başıboş köpeklerin saldırdığı Ömerli Atatürk İlkokulu öğrencisi Emre Çiftçi, çevreden yetişenlerin müdahalesiyle ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Çocuklarımızın hakkı yok mu?

Akit’e konuşan küçük Emre’nin amcası Veysi Çiftçi, hayvanseverlerin protestosu yüzünden belediyenin topladığı başıboş köpekleri barınaktan saldığını belirterek, “Köpekler kanunla korunuyor. Bizim yavrularımızın köpekler kadar değeri yok mu?” diye tepki gösterdi. Yeğeni Emre Çiftçi’nin Mardin Devlet Hastanesi acil servisinde müşahade altında tutulduğunu anlatan Veysi Çiftçi, “Ömerli Belediyesi geçen ay başıboş köpekleri toplayıp hayvan barınağına yerleştirdi. Ömerli Halk Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Hava Aydın isimli bir öğretmen, yanına hayvansever olduğunu iddia eden birkaç kişiyi toplayıp belediyeye ve köpekleri toplama alanlarına götüren araca saldırdı. Bunun sonucunda bütün köpekler serbest bırakıldı. Şu anda Ömerli halkı yüzlerce başıboş köpeğin etrafta dolaşmasından dolayı son derece tedirgin. Köpekler kanunla koruma altına alınıyor. Peki bizim çocuklarımızın bir köpek kadar korunmaya hakkı yok mu?” diye sitemde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:43
  1. Kayseri
  2. Aydın
  3. Ankara
  4. köpeklerin saldırısı
  5. Mehmet Özer
  6. Başıboş köpekler
  7. Ömerli Atatürk İlkokulu
  8. Emre Çiftçi
  9. Akit
  10. Mardin Devlet Hastanesi
  11. Ömerli Halk Eğitim Müdürlüğü

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