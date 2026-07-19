Akıl hocaları MOSSAD mı SOROS mu? Giyim mağazalarının çocuk ve kadın reyonları 'İstismar vitrini'ne döndü!

Kız çocuklarının masumiyetini hedef alan küresel ifsat projeleri, Türkiye'nin önde gelen giyim markalarının vitrinlerinde boy gösteriyor. Tekstil devlerinin çocuk reyonları; göbeği açık kıyafetler, mini şortlar ve dekolteli ürünlerle adeta birer "küçük kadın" reyonuna dönüştürüldü. 4 yaşındaki yavrularımızı bile cinsel birer metaya dönüştürmeyi amaçlayan bu dışarıdan fonlanan ve yönlendirilen 'hiperseksüelleştirme' terörüne karşı ailelerden ve duyarlı vatandaşlardan tepki çığ gibi büyüyor.

Küresel ifsat şebekelerinin dayattığı "erken cinselleştirme" (hiperseksüelleştirme) operasyonu, artık doğrudan mağaza rafları aracılığıyla evlatlarımızı hedef alıyor. Son dönemde zincir giyim mağazalarının çocuk reyonları, adeta birer "istismar vitrinine" dönüşmüş durumda. 7-10 yaşlarındaki kız çocukları için üretilen göbeği açık (crop) tişörtler, mini etekler, dekolteli bluzlar ve geceliği andıran kıyafetler, ailelerin haklı isyanına neden oldu.

KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARA YETİŞKİN KADIN KIYAFETİ DAYATMASI

Dört yaşındaki kızı için alışverişe çıkan ancak reyonlarda çocuğuna uygun ahlaklı bir kıyafet bulamayan bir annenin feryadı, tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. "Kız çocuk reyonu tam bir küçük kadın reyonuna dönüşmüş" diyen anne, sapkınlıkların bu denli arttığı bir dönemde çocukların bu şekilde giydirilmeye çalışılmasına isyan etti.

Mağazaları gezen duyarlı vatandaşlar ise, 7-8 yaş etiketi taşıyan ancak bir karış uzunluğunda bile olmayan kıyafetleri göstererek duruma tepki gösterdi. Sözde çocuk kıyafeti adı altında satılan ancak içi gözüken, çocukları ahlaksızlığa ve teşhirciliğe sürükleyen bu ürünlerin rafları işgal etmesi, büyük bir tepki topladı.

TİCARİ HIRSLARINIZ ÇOCUKLARIMIZIN MASUMİYETİNDEN DAHA MI DEĞERLİ?

Türkiye'nin tekstil devleri'nin başını çektiği bu yozlaşma akımı, "Ticari kâr hırsınız, bir çocuğun masumiyetinden daha mı değerli?" sorusunu akıllara getiriyor. Bu skandal, basit bir özgürlük veya yaşam tarzı tartışması değil; minicik kız çocuklarının bedenlerinin erken yaşta cinsel bir metaya dönüştürülerek, kapitalist sistemin ve sapkın zihniyetlerin tüketim çarklarına hapsedilmesi operasyonudur. Evlatlarımızın elinden "çocuk olma" ve "çocukça yaşama" hakkı çalınmaktadır.

KİRLİ OYUNA KARŞI ORTAK ÇAĞRI: BİRLİKTE İTİRAZ EDELİM!

Duyarlı ebeveynler, bu ahlak terörüne karşı birleşerek markalara boykot ve şikayet çağrısında bulunuyor. Evlatlarımızı Batı'nın çürümüş ahlak anlayışına kurban etmek isteyen bu zihniyete karşı, tüm vatandaşların bu markaların sosyal medya hesaplarına ve iletişim formlarına tepki mesajları göndermesi isteniyor. Çocuklarımızı bu ahlaksız dayatmalardan korumak için atılacak her adım, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı kurtarmak adına büyük bir önem taşıyor. Unutmayalım; ağaç yaşken eğilir, evlatlarınız ileride davalınız olmasın!