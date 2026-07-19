Elektrikli araçlarda dev patlama: EPDK o detayı paylaştı

Şarj noktası sayısının 45 bin 660'a ulaştığını belirten Öz, bunların 19 bin 903'ünün doğru akım (DC), 25 bin 731'inin alternatif akım (AC), 26'sının ise mobil şarj noktası olduğunu ifade etti. Öz, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatlarına EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulaması üzerinden anlık olarak ulaşabildiğini kaydetti. Elektrikli araç pazarındaki hızlı gelişmeye paralel olarak şarj ağının ülke genelindeki coğrafi kapsayıcılığını genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayan Öz, "Şarj ağı altyapısında güçlü ve istikrarlı bir büyümenin sağlanması, Kurumumuzun önde gelen hedefleri arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.