  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vatandaş CİMER’e mesaj yağdırdı ‘NATO Zirvesi gösterdi ki biz çok güçlüyüz’ İyi ki ‘Ahbap’lara teslim edilmemiş! Bağışlanan kıyafetlerden neler çıktı neler Hürmüz 2. Plana düşecek: Türkiye enerjinin tek hakimi oluyor Bakan Göktaş: "Bağımlılık küresel bir kriz" Medeniyetler ve milletler tehdit altında İran'a bombardımanda can kaybı 50'ye çıktı O vekil için de AK Parti'ye geçecek iddiası: Biyografisini sildi, telefonunu kapattı MHP'li Büyükataman Bursa'da konuştu: Krizleri çözecek yegane güç Türkiye Parayı evin bahçesinin duvarına koyun kendisi alır! Özgür Özel nakiti kaptı Emniyetteki ek ifadesi ortaya çıktı: Alper Çelik’ten Ahbap’ı sarsacak yeni açıklama Ticaret Bakanlığı ‘dur’ dedi! 1 top dondurmaya akılalmaz fiyat
Gündem ABD-İran Savaşı'nda gerilim yeniden tırmandı! Hamaney: Anlaşmayı ihlal ettiler
Gündem

ABD-İran Savaşı'nda gerilim yeniden tırmandı! Hamaney: Anlaşmayı ihlal ettiler

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD-İran Savaşı'nda gerilim yeniden tırmandı! Hamaney: Anlaşmayı ihlal ettiler

ABD ile İran arasında ateşkes umutları bir kez daha gölgede kaldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından ABD yeni bir saldırı dalgası başlatırken, İran Lideri Mücteba Hamaney, Washington yönetimini anlaşmaları ihlal etmekle suçladı. Hamaney, ABD Başkanı'nın imzasının "değersiz ve geçersiz" olduğunu belirterek, İran halkı ile Direniş Cephesi'nin ABD'ye "unutulmaz dersler" vereceğini söyledi.

ABD ile İran arasında gerilim yeniden yükseldi. Kalıcı ateşkes beklentileri sürerken, bölgede peş peşe yaşanan gelişmeler çatışmaların yeniden şiddetlendiğine işaret etti.

İran'ın ateşkes şartları kapsamında yer alan Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı sonrasında ABD ordusu yeni bir saldırı dalgası başlattı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik operasyonların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

CENTCOM: Askeri hedefler vuruldu

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, son günlerde gerçekleştirilen saldırılarda İran'a ait askeri gözetleme tesisleri, lojistik altyapı, yer altındaki silah depoları ve deniz unsurlarının hedef alındığı bildirildi.

ABD yönetimi ayrıca bölgede konuşlu 50 binden fazla Amerikan askerinin yüksek alarm seviyesinde görev yapmayı sürdürdüğünü açıkladı.

İran'dan Hürmüz hamlesi

ABD'nin askeri baskısını artırmasına karşılık İran da dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı konusunda yeni adım attı. Tahran yönetiminin boğazı kapatma kararı, küresel enerji piyasalarında ve uluslararası kamuoyunda endişeye yol açtı.

Hamaney: ABD sözünü tutmadı

İran Lideri Mücteba Hamaney, yaptığı açıklamada ABD'yi ateşkes ve anlaşma hükümlerini ihlal etmekle suçladı.

Hamaney, "ABD anlaşmaları ihlal etti. ABD Başkanı'nın imzası artık değersiz ve geçersizdir." ifadelerini kullanırken, İran halkının ve Direniş Cephesi'nin Washington yönetimine "unutulmaz dersler vereceğini" söyledi.

Bölgede tansiyon yüksek

ABD'nin yeni saldırıları ve İran'ın Hürmüz Boğazı hamlesi, Orta Doğu'da tansiyonu yeniden en üst seviyeye taşıdı. Taraflardan gelen sert açıklamalar, bölgede çatışmaların daha da genişleyebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.

ABD'nin saldırılarına İran'dan rest! Hürmüz Boğazı'nda savaş silbaştan!
ABD'nin saldırılarına İran'dan rest! Hürmüz Boğazı'nda savaş silbaştan!

Dünya

ABD'nin saldırılarına İran'dan rest! Hürmüz Boğazı'nda savaş silbaştan!

Saldırısına çarşafı alet etmişti! Kadın kılığında kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı
Saldırısına çarşafı alet etmişti! Kadın kılığında kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı

Yerel

Saldırısına çarşafı alet etmişti! Kadın kılığında kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı

2 ABD askeri ölmüştü: İran'a yeni hava saldırıları başladı!
2 ABD askeri ölmüştü: İran'a yeni hava saldırıları başladı!

Dünya

2 ABD askeri ölmüştü: İran'a yeni hava saldırıları başladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3’ü Özgür Özel’in! 6’sı CHP’li 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası Meclis’te…
Gündem

3’ü Özgür Özel’in! 6’sı CHP’li 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası Meclis’te…

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 7 milletvekiline ait 9 yeni dokunulmazlığın kaldırılması için dosya sunuldu. 6 CHP’li milletvekil..
Savcı Sayan’ın Kılıçdaroğlu’na cenazedeki sözlerine Önder Sav’dan açıklama: Pişman olmadım desem çok ayıp olur!
Gündem

Savcı Sayan’ın Kılıçdaroğlu’na cenazedeki sözlerine Önder Sav’dan açıklama: Pişman olmadım desem çok ayıp olur!

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, Savcı Sayan’ın bugün son yolculuğuna uğurlanan Deniz Baykal’ın eşi Oya Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğl..
55 bin nüfusları var! Okyanusun 72 metre altına kavşak yaptılar
Dünya

55 bin nüfusları var! Okyanusun 72 metre altına kavşak yaptılar

Faroe Adaları, 55 bin kişilik nüfusuyla dünyada eşine az rastlanan bir mühendislik başarısına imza attı. Atlantik Okyanusu’nun derinliklerin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23