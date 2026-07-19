ABD-İran Savaşı'nda gerilim yeniden tırmandı! Hamaney: Anlaşmayı ihlal ettiler

ABD ile İran arasında gerilim yeniden yükseldi. Kalıcı ateşkes beklentileri sürerken, bölgede peş peşe yaşanan gelişmeler çatışmaların yeniden şiddetlendiğine işaret etti.

İran'ın ateşkes şartları kapsamında yer alan Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı sonrasında ABD ordusu yeni bir saldırı dalgası başlattı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik operasyonların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

CENTCOM: Askeri hedefler vuruldu

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, son günlerde gerçekleştirilen saldırılarda İran'a ait askeri gözetleme tesisleri, lojistik altyapı, yer altındaki silah depoları ve deniz unsurlarının hedef alındığı bildirildi.

ABD yönetimi ayrıca bölgede konuşlu 50 binden fazla Amerikan askerinin yüksek alarm seviyesinde görev yapmayı sürdürdüğünü açıkladı.

İran'dan Hürmüz hamlesi

ABD'nin askeri baskısını artırmasına karşılık İran da dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı konusunda yeni adım attı. Tahran yönetiminin boğazı kapatma kararı, küresel enerji piyasalarında ve uluslararası kamuoyunda endişeye yol açtı.

Hamaney: ABD sözünü tutmadı

İran Lideri Mücteba Hamaney, yaptığı açıklamada ABD'yi ateşkes ve anlaşma hükümlerini ihlal etmekle suçladı.

Hamaney, "ABD anlaşmaları ihlal etti. ABD Başkanı'nın imzası artık değersiz ve geçersizdir." ifadelerini kullanırken, İran halkının ve Direniş Cephesi'nin Washington yönetimine "unutulmaz dersler vereceğini" söyledi.

Bölgede tansiyon yüksek

ABD'nin yeni saldırıları ve İran'ın Hürmüz Boğazı hamlesi, Orta Doğu'da tansiyonu yeniden en üst seviyeye taşıdı. Taraflardan gelen sert açıklamalar, bölgede çatışmaların daha da genişleyebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.