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Her baba yiğidin harcı değil: Bu işi yapanın günlüğü 7 bin TL

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Her baba yiğidin harcı değil: Bu işi yapanın günlüğü 7 bin TL

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Yozgat'ta hububat hasadının tamamlandığı bölgelerde saman balyalama mesaisi başladı.

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Foto - Her baba yiğidin harcı değil: Bu işi yapanın günlüğü 7 bin TL

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde biçerdöverlerin hasat ettiği tarlalarda kalan samanlar, balya makineleriyle paketlenerek araçlara yükleniyor

#2
Foto - Her baba yiğidin harcı değil: Bu işi yapanın günlüğü 7 bin TL

ÜCRETLER NE KADAR? Sezonluk olarak Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinden gelen tarım işçileri ise günlük 6 ila 7 bin lira arasında değişen kazançla yoğun mesai yapıyor. Hasadın ardından başlayan balyalama çalışmalarında, saman balyaları tarlalardan kamyonlara yüklenerek hayvancılıkla uğraşan işletmelere ulaştırılıyor

#3
Foto - Her baba yiğidin harcı değil: Bu işi yapanın günlüğü 7 bin TL

KISA SÜREDE YÜKSEK KAZANÇ İMKANI Özellikle yaz aylarında mevsimlik işçiler için önemli bir gelir kapısı olan balya taşıma işi, kısa sürede yüksek kazanç sağlamasıyla dikkat çekiyor.

#4
Foto - Her baba yiğidin harcı değil: Bu işi yapanın günlüğü 7 bin TL

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinden Yozgat'a çalışmaya giden Veli Onaran, sezon boyunca farklı yerlerde balya taşıma işi yaptıklarını belirterek, "Tarlalardan çiftliklere taşıma yapıyoruz. Günde bin tane taşıyoruz. Her araba bin balya taşıyor. Bu iş haziran ayında başlar, ağustos ayının ortasında sona erer" dedi. Günlük kazancın 6-7 bin liraya ulaştığını söyleyen Sefa Kuzu ise, "Okul okurken yaz tatillerinde harçlığımızı böyle çıkarıyoruz. Ben Adana Çukurova'daydım ama mezun oldum. Atanmayı bekliyorum. Burada günlük 6-7 bin liraya geliyor yevmiyelerimiz. Arkadaşlar da genelde okuyan arkadaşlar. Yaz tatilini böyle değerlendiriyoruz. Kısa sürede güzel kazanç" dedi.

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