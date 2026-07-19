Her baba yiğidin harcı değil: Bu işi yapanın günlüğü 7 bin TL

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinden Yozgat'a çalışmaya giden Veli Onaran, sezon boyunca farklı yerlerde balya taşıma işi yaptıklarını belirterek, "Tarlalardan çiftliklere taşıma yapıyoruz. Günde bin tane taşıyoruz. Her araba bin balya taşıyor. Bu iş haziran ayında başlar, ağustos ayının ortasında sona erer" dedi. Günlük kazancın 6-7 bin liraya ulaştığını söyleyen Sefa Kuzu ise, "Okul okurken yaz tatillerinde harçlığımızı böyle çıkarıyoruz. Ben Adana Çukurova'daydım ama mezun oldum. Atanmayı bekliyorum. Burada günlük 6-7 bin liraya geliyor yevmiyelerimiz. Arkadaşlar da genelde okuyan arkadaşlar. Yaz tatilini böyle değerlendiriyoruz. Kısa sürede güzel kazanç" dedi.