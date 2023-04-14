Bu kez Brezilyalılar duyurdu! Sürpriz gelişme...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe'de son günlerde gündem Jorge Jesus... Portekizli teknik adam için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, Brezilya basını bu kez tecrübeli hocanın ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu.

Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasrete son vermek isterken, son günlerde Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus için çıkan ayrılık haberleri gündemden düşmüyor. Sarı-Lacivertli yönetimin sezon başında takımın başına getirdiği tecrübeli teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, ligin bitimine yaklaşılırken ismi birçok kulüple anılmaya başlanmıştı.

Özellikle Brezilya'ya döneceği konuşulan Jesus için Flamengo'nun Vitor Pereira ile yollarını ayırması sonrası iddialar ayyuka çıkarken Brezilyalı futbol muhabiri Eric Faria, Flamengo'nun yeni teknik direktör arayışları kapsamında bir iddiada bulundu. Faria'nın iddiasına göre Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo'nun yeni teknik direktörlük görevi adına ilk adayı, daha önce takımla büyük başarılara imza atan Jorge Jesus.

Tecrübeli teknik adam için ortaya atılan bu iddiaların ardından yaşanan belirsizlik sonrası Fenerbahçe Yönetimi de harekete geçirmiş durumda. Sarı-Lacivertliler, alternatif isimler konusunda arayış içerisine girerken, Goal Brasil'in muhabiri Raisa Simplicio Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleşme yenileme konusunda Jorge Jesus'tan nisan ayı sonuna kadar karar vermesini istediğini belirtirken alternatif olarak görülen ismi de açıkladı.

Raisa Simplicio'ya göre Jorge Jesus'un takımın başında kalmaması durumunda Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isim 52 yaşındaki teknik adam Pedro Martins'in yer aldığını belirtti. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda Sarı-Lacivertliler Vitor Pereira ve Jorge Jesus'un ardından üçüncü Portekizli'yi takımın başına getirmiş olacak.

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Raisa Simplicio'ya göre Jorge Jesus'un takımın başında kalmaması durumunda Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isim 52 yaşındaki teknik adam Pedro Martins'in yer aldığını belirtti. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda Sarı-Lacivertliler Vitor Pereira ve Jorge Jesus'un ardından üçüncü Portekizli'yi takımın başına getirmiş olacak.