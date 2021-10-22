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Dünya Bu kez açık açık söylediler! 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyin'
Dünya

Bu kez açık açık söylediler! 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyin'

İkisi Yunan asıllı olmak üzere toplam 3 Temsilciler Meclisi üyesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazarak F-16'ların Türkiye'ye verilmemesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 12:45:00 -
Bu kez açık açık söylediler! 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyin'

Türkiye'nin ABD'den 40 adet yeni F-16 Block 70 (F-16'ların en üst sürümü) alımı için talep mektubu gönderdiği ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, teklifin Washington yönetiminden geldiğini belirterek, "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Yunan lobisi devrede

Bugün ise konu ile alakalı yeni bir gelişme yaşandı.

2'si Yunan asıllı, Temsilciler Meclisi üyesi toplam 3 milletvekili, ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazarak Türkiye'ye F-16'ların verilmemesini talep etti.

Mektup

ABD Dışişleri Antony Blinken'a hitapla, Chris Pappas, Gus Michael Bilirakis ve Carolyn Bosher Maloney tarafından ele alınan mektupta, Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle uygulanan CAATSA yaptırımları hatırlatılarak, "17 Ekim'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin 'bir grup F-16 savaş uçağının satışını teklif ettiğini' söyledi. Kongre'nin, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasında ısrar etmesinin nedenlerinden biri, S-400'lerin ve F-35'lerin bir arada kullanılmasıyla ilişkili risklerdi. Uzmanlar da Ankara'nın Rus S-400'lerine sahip olmaya devam etmesi durumunda, Türkiye'ye modernizasyon kitlerinin sağlanmasının benzer riskler oluşturacağını söyledi. Türkiye'nin talebine ilişkin çok sayıdaki haber ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi açıklamalarının, bu olası satışa karşı olduğumuzu beyan etmemiz için yeterli bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mektup, "ABD, Erdoğan hükümetinin ABD yasalarını ve NATO ittifakının standartlarını ihlal ettiği için hesap vermekten kaçmasına izin veremez" cümlesiyle sonlandırıldı.

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