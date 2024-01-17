Bu kazaya başıboş köpek sebep oldu!
Çorum’un Osmancık ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan Tofaş marka otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Başıboş köpek sorunu trafik kazalarını beraberinde getirmeye devam ediyor.
Çorum-Osmancık karayolunda seyreden bir otomobilin önüne aniden başıboş köpek çıktı. Otomobilin önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla attı arak sulama kanalına düştü. K
Kazada sürücü Emre Y. ve araçta bulunan Hasan B. ile Hidayet A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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