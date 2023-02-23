Bu kavga Galatasaray'a yarar! Sürpriz gelişme... Şok detayı açıkladılar

Arjantin basını, Fransız ekibinin Lionel Messi ile yeni mukavele yapmak istediğini duyurdu. Eğer Leo, PSG'de kalırsa, Icardi geri dönemeyecek ve sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacak. G.Saray da bu durumu yakından takip ediyor.

Galatasaray'a sezon başında kiralık olarak gelen ve gösterdiği performansla tüm taraftarların kalbine taht kuran Mauro Icardi'nin yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyip giymeyeceği sezon sonunda belli olacak. Keza Paris Saint-Germain'de istenmeyen adam ilan edilen Arjantinli yıldızın kulüpten gönderilmesinin ana sebeplerinden biri de Lionel Messi ile olan arasındaki anlaşmazlıktı. Ancak Messi'nin PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve kulüpte kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmış değil...

Arjantin basınına yansıyan haberlere göre; Icardi'nin geleceği Messi'nin durumuna bağlı. "vocescriticas.com"un dünkü haberinde bu konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "PSG, önümüzdeki yıl büyük değişime gidecek. Akşam'a göre; Başta Teknik Direktör Christophe Galtier'le yollar ayrılacak. Onun yerine başka bir isim gelecek. Takımda sözleşmesi biten Lionel Messi'nin de durumu belli değil. Ancak Messi kendisini Paris'te rahat hissettiğini itiraf etti. Bu yüzden PSG yönetimi onunla en az 2024'e kadar sözleşme imzalamak istiyor ve takımda kalacağını düşünüyor. Lionel Messi kalırsa, Mauro Icardi'nin durumu değişecek.

Icardi, Galatasaray'da yeniden kendisini ispatladı ve Türk ekibinin temel direklerinden biri olarak ön plana çıktı. Eğer Messi, PSG'de kalırsa Icardi, Paris'e geri dönmeyecek ve sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacak. Anlaşmaya varılamaması durumunda Icardi'nin durumu değişebilir. Şu anda harika bir dönem geçiriyor ve 9 gol, 6 asistle ön plana çıktı. Bu nedenle PSG'ye dönmek yerine İtalya'yı da tercih edebilir." Galatasaray Yönetimi ise; hem gösterdiği performans hem uyumu hem de taraftarla olan bağı nedeniyle Icardi'nin bonservisini almak istiyor ve Messi'nin PSG'deki durumunu yakından takip ediyor.