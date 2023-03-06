  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Latif Şimşek açıkladı! 'Karamollaoğlu'ndan Akşener'e: Yeter artık sizden çektiğimiz'

Muhalefet koltuk kavgasından adını anmıyor! Somali'den depremzedelere 90 milyon yardım

Masa dışına itilen İYİ Parti'de kafa karışıklığı! Şimdi de birlik çağrısı yapıldı

Kaostan besleniyorlar! Tribünleri provoke eden Zafer Partisi'nden 'Beyaz Toros' paylaşımı

93 tanesi müteahhit! Tutuklu sayısı 247'ye yükseldi

Rus devinden Türkiye'ye yatırım kararı

Dünyaca ünlü milyarder altın tahminini duyurdu! Rakamı duyan Pazartesi günü kuyumculara akın edecek

Masum değiller! CHP'li Tanju Özcan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a pazarlık tepkisi

Meral Akşener, Cumhur İttifakı’na davet edilecek mi? Bomba bilgi geldi

Yunanistan'da tren kazası sonrası o isim istifa etti ama öfke dinmiyor! Binlerce kişiden acı günü mesajı
Yaşam Bu kare yürekleri yaktı! Sadece depremden bir gün önce çekildi
Yaşam

Bu kare yürekleri yaktı! Sadece depremden bir gün önce çekildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını yitiren iki dünür ve kayıp genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 09:40:00 -
Bu kare yürekleri yaktı! Sadece depremden bir gün önce çekildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremde hayatını kaybeden iki dünür ve depremden sonra kaybolan genç kızın deprem günü kar topu oynadıkları son görüntüleri ortaya çıktı.

İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mehmet Kaplan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Gözde Apartmanı’nın 2’nci katında oturan Karaca ailesinden anne Duygu (41), çocukları Sıla (20), Adile Nur (18), Mehmet (16), İrem (14) Karaca ile anneanne Adile Karaca (68) ile babaanne Havva Olamcam (67) enkazın altında kaldı. Deprem sırasında iş yerinde olan baba Fatih Karaca, sokağa girdiğinde ailesinin bulunduğu binanın yıkıldığını gördü. Arama kurtarma çalışmalarından sonra İrem hariç, evde bulunanların 6 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Aile cenazelerini gözyaşları içinde toprağa verdi. Acılı baba enkazdan çıkmayan ve Prensesim” dediği İrem’i her yerde arıyor.

Deprem günü anneanne Adile Karaca, babaanne Havva Olamcam ve İrem Karaca’nın kart topu oynadığı görüntüler ortaya çıktı. Depremde hayatını kaybeden iki dünür kar topu oynarken depremden sonra ailenin bir türlü bulamadığı İrem Karaca ise onların bu mutlu anına görüntülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23