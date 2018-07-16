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Bu kare Türkiye'de çekildi!

Şebinkarahisar ilçesinde trafik polisince yaralı bulunan yavru kumru tedavi altına alındı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:43
Bu kare Türkiye'de çekildi!

İlçede görev sırasında uçmakta zorlanan kuşu gören trafik polisi, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine getirdi. Kumru olduğu tespit edilen yavru kuş tedavi altına alındı.

Yaralı kumrunun, tedavi edilip büyütülmesinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

AĞZINDA TAVŞAN TAŞIYAN VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ

Giresun'da daha önce fotokapanlara yakalanan vaşak, bu kez Çamoluk ilçesinde görüntülendi. Avladığı tavşanı ağzında taşıyan vaşağın görüntüleri belgeselleri aratmadı.

Alucra ilçesinde ise fotokapanlarca doğada gezinen 4 yaşındaki yavru ayı görüntülendi.

Yine Şebinkarahisar ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekiplerince leylek ve yavruları, gökkuzgun, büyük kumru ve kara leylek gibi türler de görüntülendi. 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:43
  1. Giresun
  2. yabani hayvanlar
  3. vaşak
  4. Kumru

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