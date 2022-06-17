Bu kare ile duyurdu: O ülke vatandaşları Türkiye'ye artık kimlik ile giriş yapabilecekler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu ile Ankara'da bir araya gelen Norveçli Bakan Anniken Huitfeldt arasında imzalanan anlaşmanın içeriği sosyal medyada gündem oldu. Bakan Huitfeldt'in fotoğrafını da paylaştığı anlaşmaya göre Norveç vatandaşları yıl sonuna kadar Türkiye'ye pasaport yerine kimlikle giriş yapabilecek.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin pasaport kurallarını geçici olarak değiştirmesinden ötürü çok mutluyum!" dedi.

Huitfeldt, Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzaladığı anlaşma ile fotoğrafını paylaşırken Norveç vatandaşlarının yıl sonuna kadar Türkiye'ye pasaport yerine kimlikle giriş yapabileceğini duyurdu.

Pandemi sürecinde pasaportunun süresi biten kişilerin pasaportunu yenilememesi ve bu yıl seyahatlerin serbestleşmesiyle birlikte normalden çok daha fazla sayıda kişinin pasaport başvurusunda bulunması, pek çok Avrupa ülkesinde haftalar, hatta bazen aylar süren pasaport sıralarına yol açtı. Bu nedenle yazın turistlerin seyahat edebilmesini isteyen ülkeler, birbirleriyle kimlikle seyahat anlaşmaları imzalamaya başladı. Öte yandan Twitter'da bu karar dikkat çekti.

Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt'in paylaşımına yanıt yazan çok sayıda Türk sosyal medya kullanıcısı kendilerinin Norveç'e girebilmek için yalnızca pasaporta değil, vizeye de ihtiyaç duyduğunu hatırlatırken, anlaşmanın tek taraflı olması tartışmalara neden oldu.

Bu kararla birlikte Norveç, vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz girebileceği 17. ülke oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre vatandaşları Türkiye'ye kimlikle girebilecek ülkeler şöyle:

Almanya

Belçika

Fransa

Gürcistan

Hollanda

İspanya

İsviçre

İtalya

KKTC

Lihtenştayn

Lüksemburg

Malta

Portekiz

Ukrayna

Yunanistan

Polonya