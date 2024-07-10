  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Bu kafede Türkçe konuşmak yasak
Eğitim

Bu kafede Türkçe konuşmak yasak

Yeniakit Publisher
2024-07-10 11:31:21 - 2024-07-10 11:31:20
Bu kafede Türkçe konuşmak yasak

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, öğrencilerine İngilizce pratik yapmalarını hedefleyen Learn and Speak Cafe açıldı.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Barbaros Mahallesi’ndeki Kitaphane’de hizmet vermeye başlayan Learn and Speak Cafe, yurt dışından gelen öğrenciler ile Başiskeleli gençlerin buluşma noktası oldu.

İngilizcesini geliştirmek isteyen Başiskelelilere büyük imkan sunacak olan kafede öğrenciler, İngilizce akıl oyunları, film izleme, karaoke, kitap okuma, sohbet etme gibi çeşitli etkinlikleri yaparak İngilizce’yi yaşayarak öğrenecekler. Kitaphane’nin arka kısmında ayrı bir bölüm oluşturulan Learn and Speak Cafe; salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 12.30-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. İngilizcesini geliştirmek isteyen vatandaşlar, hiçbir ücret ödemeden tüm etkinliklerinden faydalanabilecek.

Başiskele’de yol kenarındaki otlar temizleniyor
Başiskele’de yol kenarındaki otlar temizleniyor

Aktüel

Başiskele’de yol kenarındaki otlar temizleniyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başiskele Belediyesinden yağmur seferberliği
Başiskele Belediyesinden yağmur seferberliği

Aktüel

Başiskele Belediyesinden yağmur seferberliği

Başiskele Belediyesi, 9 aracını satılığa çıkardı
Başiskele Belediyesi, 9 aracını satılığa çıkardı

Ekonomi

Başiskele Belediyesi, 9 aracını satılığa çıkardı

Elektrik ne zaman gelecek? Kandıra, Karamürsel, Kartepe, İzmit, Gebze, Gölcük, Çayırova ve Başiskele elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrik ne zaman gelecek? Kandıra, Karamürsel, Kartepe, İzmit, Gebze, Gölcük, Çayırova ve Başiskele elektrikler ne zaman gelecek?

Yerel

Elektrik ne zaman gelecek? Kandıra, Karamürsel, Kartepe, İzmit, Gebze, Gölcük, Çayırova ve Başiskele elektrikler ne zaman gelecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23