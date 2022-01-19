Bu kafayla Türk futbolu ilerleyebilir mi?
Her defasında Türk futbolunun kurtuluş reçetesinin "altyapılar" olduğunu deklare eden kulüp yöneticilerinin 38 yaşındaki eski yıldız futbolcuların peşine düşmesi ise pes dedirtti.
Serie A ekibi Salernitana'da forma giyen Franck Ribery'yi, Süper Lig'den Kasımpaşa ve Karagümrük'ün istediği kaydedildi.
Foot Mercato, 38 yaşındaki Fransız oyuncuyu isteyen iki Süper Lig kulübünü açıkladı. Haberde, bu kulüplerin Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük olduğu belirtildi.
38 yaşındaki futbolcu, Fiorentina'da geçirdiği iki sezonun ardından opsiyonlu olarak 1 yıllığına Salernitana'ya imza atmıştı.
Tecrübeli kanat oyuncusu, Salernitana'da bu sezon 12 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.
Ribery 2005 yılında ülkemizde Galatasaray forması giymişti.