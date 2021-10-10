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Siyaset Bu kadın çölde mi yaşıyor? Turgut Özal’ın kemikleri sızlayacak! Nesrin Nas'ın sözleri ‘pes artık’ dedirtti
Siyaset

Bu kadın çölde mi yaşıyor? Turgut Özal’ın kemikleri sızlayacak! Nesrin Nas'ın sözleri ‘pes artık’ dedirtti

Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas, Gezi vandallığını basit protesto gösterileri gibi niteleyerek geçiştirmeye kalkışırken, tutuklu PKK sevici Selahattin Demirtaş ve “Gezi terörünün finansörü” Osman Kavala’yı aklamaya kalkarak Anavatan’ın merhum lideri Turgut Özal’ın kemiklerini sızlattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 14:33:00 - 2021-10-10 14:41:31

 yeniakit.com.tr 

Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas, FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen HDP’li Hayko Bağdat’ın sunduğu programa katıldı. AK Parti hükümetine yüklenen Nesrin Nas’ın kullandığı ifadeler ağızları açık bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 seçimlerinde koltuğu kaybettiğini ileri süren Nas’ın, koalisyon kurulamaması nedeniyle seçimlerin yenilenmesiyle birlikte AK Parti’nin yüzde 49 alarak tek başına iktidar olduğunu görmezden gelmesi pes dedirtti. Ayrıca Erdoğan, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 52 alarak ilk turda seçildi. Tüm bunlara rağmen Nas’ın, 2015’teki seçimde Erdoğan’ın iktidarı kaybettiğini savunması, “Bu kadın çölde mi yaşıyor?” sorusunu akıllara getirdi.

Ayrıca Nesrin Nas, Türkiye genelinde kaos çıkarmaya çalışan Gezi vandalizmini de “sol sokak protestoları” diyerek basitleştirmeye kalkıştı. Terör örgütü PKK mensubu katil Selahattin Demirtaş ve “Gezi finansörü” Osman Kavala’yı da masumlaştırmaya kalkışan Nesrin Nas’ın kullandığı ifadeler ağızları açık bıraktı.

Bir dönem Turgut Özal'ın koltuğuna oturan Nesrin Nas, FETÖ’ye yakınlığıyla tanınan Hayko Bağdat’ın programında kullandığı ifadelerle adeta Özal’ın kemiklerini sızlattı.

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