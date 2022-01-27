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Gündem Bu kadarına pes! İnsanların canını tehlikeye atan ayyaşla ilgili şok gerçek
Gündem

Bu kadarına pes! İnsanların canını tehlikeye atan ayyaşla ilgili şok gerçek

Karabük'te alkol alarak yola çıkan şahıs trafik kazası yaptı. İnsanların hayatını tehlikeye atan ayyaşın daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 18:03:00 -
Bu kadarına pes! İnsanların canını tehlikeye atan ayyaşla ilgili şok gerçek

Karabük'te trafik kazası yapan ve daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan alkollü sürücüye 7 bin 348 lira ceza kesildi.

Kastamonu'dan Karabük yönüne giden T.Ş. idaresindeki 06 YB 088 plakalı otomobil, Balıklarkayası mevkisinde, kırmızı ışıkta bekleyen A.K.S'nin kullandığı 78 ABB 805 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü T.Ş'nin, 249 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Sürücüye, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından 7 bin 348 lira para cezası uygulandı, otomobil parka çekildi.

Alkollü sürücünün eşi ve 3 çocuğunun da araçta olduğu öğrenildi.

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