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Yerel

Bu kadarına 'pes' Ambulans kiralayıp yazlığa gittiler

İstanbul'da yaşayan H.M ve L.M çifti seyahat izin belgesi olmadan kiraladıkları ambulansla Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki yazlıklarına gitti. Çifte koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:45:00 - 2020-05-21 14:47:41
Bu kadarına 'pes' Ambulans kiralayıp yazlığa gittiler

İstanbul'da yaşayan H.M. ile eşi L.M., kiraladıkları bir ambulansla, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki yazlıklarına geldi.

Demirköy Jandarma Komutanlığı ihbar üzerine yaptığı araştırmada çiftin koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, seyahat izin belgesi olmadan ilçeye geldiğini belirledi.

Çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

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Yorumlar

Putsavar

eskiden ambulans yoktu.şimdi millet bol buldu taksi dolmuş niyetine kullanıyor.çok şımarrtın milleti reisim çook.kes 3 aylık mayişlarını biraz kadir kıymet bilsinler
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