Bu kadarına da pes! Siyonist rejimi ilk 'tanıyan ülke' olmakla övündük!

Siyonist Herzog, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Türkiye arasındaki ortaklığın önemini geçen yıl benimle ve kamuoyuna yaptığı konuşmalarda vurguladı. Ben de İsrail Cumhurbaşkanı olarak bu fırsatı değerlendirmek istiyorum." dedi.

Herzog, "Benim gibi İsrail devletinin de Türkiye ile tarihi ilişkilerimize büyük önem verdiği bir sır değil." diye konuştu.

Türkiye’nin bölgede siyonistleri ilk tanıyan ülke olduğunu söyleyen Torunlar ise , "Türkiye ve Türkler hiçbir dönemde İsrail devleti ve Yahudilerin aleyhinde bir çerçevenin içinde olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Torunlar, siyonist Netanyahu başbakanlığındaki yeni sözde hükümetle her alanda birlikte çalışarak, iki ülke arasında başlatılan işbirliği sürecinin ileriye götürülmesine gayret edeceklerini söyledi.

İşgalcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının dozunu artırdığı, ilhak vaadinde bulunduğu ve uluslararası tepkileri dikkate almayacaklarını vurguladığı bu süreçte Türkiye'nin siyonistlerle iş birliği adımları tepki çekti.