Bu kadarına da pes! İşte Türkan Saylan’ın çevirdiği ‘Mustafa Kemal’ oyunu
“Başörtülü öğrencilere burs vermem” diyerek öğrencileri ayrıştıran Türkan Saylan’ın, kendisini “Atatürk’ün kızı” ilan ederek Mustafa Kemal’in ismini istismar ettiği belirtildi.
Yıllarca başörtüsü karşıtlığı yaparak tesettürlü öğrencilere burs vermediklerini açık açık söyleyen ve toplumu açık-kapalı diye ayrıştıran Türkan Saylan, ölüm yıl dönümünde bir avuç kemalist tarafından anıldı.
Cumhuriyet gazetesinde, Türkan Saylan’ın arkasından ilginç bir haber yayınlandı. Haberde, Türkan Saylan’ın kendisini, “Atatürk’ün kızı” olarak ilan ettiği belirtildi.
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Söz konusu haber, Mustafa Kemal’in ismini sömürenlerin geldiği noktayı gözler önüne serdi.