  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu kadarına da pes! İşte Türkan Saylan’ın çevirdiği ‘Mustafa Kemal’ oyunu
Gündem

Bu kadarına da pes! İşte Türkan Saylan’ın çevirdiği ‘Mustafa Kemal’ oyunu

“Başörtülü öğrencilere burs vermem” diyerek öğrencileri ayrıştıran Türkan Saylan’ın, kendisini “Atatürk’ün kızı” ilan ederek Mustafa Kemal’in ismini istismar ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 14:40:00 -
Bu kadarına da pes! İşte Türkan Saylan’ın çevirdiği ‘Mustafa Kemal’ oyunu

Yıllarca başörtüsü karşıtlığı yaparak tesettürlü öğrencilere burs vermediklerini açık açık söyleyen ve toplumu açık-kapalı diye ayrıştıran Türkan Saylan, ölüm yıl dönümünde bir avuç kemalist tarafından anıldı.

Cumhuriyet gazetesinde, Türkan Saylan’ın arkasından ilginç bir haber yayınlandı. Haberde, Türkan Saylan’ın kendisini, “Atatürk’ün kızı” olarak ilan ettiği belirtildi.

İlgili haber:

Söz konusu haber, Mustafa Kemal’in ismini sömürenlerin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay