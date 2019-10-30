Bu kadarına da pes! İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ambulansı çalındı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde park halindeki bir ambulans kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Alınan bilgiye göre, ambulans şoförü Mustafa Gül, hastanenin ambulans park yerine aracı park etti. Gül, daha sonra malzeme almak için diğer ambulansa geçti. Duyduğu ses üzerine araçtan inen Gül, kullandığı ambulansın hızla park yerinden uzaklaştığını gördü.

Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı.