Bu kadarına da pes! Hırsızdan ilginç savunma

Adana’da duvarını delip girdiği marketten 60 bin TL değerinde ürün ve para çalan hırsız polisten kaçamadı. Hırsızlık anı anbean kameralara yansırken şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Mayıs günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde bir markette meydana geldi. Mustafa G. (56), Zekiye Ergin'e (25) ait markete girerek hırsızlık yapmak istedi. İş yerinin duvarını balyoz ile delen şüpheli içeri girdi. Marketten 200 paket sigara, gıda ürünleri ve bir miktar nakit para alan hırsız, aynı zamanda rahat tavırlarla dolaptan meyve suyu da alıp içti. Mustafa G., daha sonra deldiği duvardan geri çıkıp gitti. Marketin içerisindeki hırsızlık anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin izini sürdü. Kimliği tespit edilen Mustafa G., Gülbahçesi Mahallesi’nde ikametinde yakalandı.

İş yerini 60 bin TL zarara uğratan şüphelinin ifadesinde, "Ben değilim, hırsızlık yapmadım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.