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Gündem Bu kadarına da pes! Faşist Tanju bakın ne yapmış
Gündem

Bu kadarına da pes! Faşist Tanju bakın ne yapmış

Bolululara hizmet etmek yerine mültecileri hedef alan faşist CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan'ın, kentteki kaldırım taşlarını döşeyen işçileri mültecilerden seçtiği ortaya çıktı. Özcan'ın bu ikiyüzlü tavrı 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 10:33:00 -
Bu kadarına da pes! Faşist Tanju bakın ne yapmış

"Bolu'da Suriyeli görmek istemiyoruz" diyen ve mültecilerin şehri terk etmesi için kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisine 10 kat zam yapacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kentteki kaldırım taşlarını döşeyen işçileri mültecilerden seçmesi dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimlerinden önce açıkça mülteci ve özellikle de Suriyeli düşmanlığı yapan, aşevini kapatarak belediye tarafından mültecilere verilen ayni ve nakdi yardımı kesen Özcan'ın kendi evinde sigortasız mülteci çalıştırdığı da gündeme gelmişti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, aralarında Iraklı mültecilerin de bulunduğu işçilerin geçtiğimiz bir ay içinde Özcan'ın mültecilere kin ve nefret kustuğu günlerde de kent merkezindeki kaldırımları döşediği öğrenildi.

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Yorumlar

Merdo

Taşeron firma yapmıştır. Adam halkın işsizliğini de çözecek belli ki mültecileri uzaklaştırınca.
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Komik

Ya başkan mi alıyor işe :) yapmayın artik çok komiksiniz. Taşeron firma diye bir şey var
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