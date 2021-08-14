Bu kadarına da pes! Faşist Tanju bakın ne yapmış

"Bolu'da Suriyeli görmek istemiyoruz" diyen ve mültecilerin şehri terk etmesi için kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisine 10 kat zam yapacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kentteki kaldırım taşlarını döşeyen işçileri mültecilerden seçmesi dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimlerinden önce açıkça mülteci ve özellikle de Suriyeli düşmanlığı yapan, aşevini kapatarak belediye tarafından mültecilere verilen ayni ve nakdi yardımı kesen Özcan'ın kendi evinde sigortasız mülteci çalıştırdığı da gündeme gelmişti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, aralarında Iraklı mültecilerin de bulunduğu işçilerin geçtiğimiz bir ay içinde Özcan'ın mültecilere kin ve nefret kustuğu günlerde de kent merkezindeki kaldırımları döşediği öğrenildi.