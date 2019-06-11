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Bu kadarına da pes! Camiden Sakal-ı Şerif'i çaldılar

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Yeni Cami'deki Sakal-ı Şerif çalındı.

11 Haziran 2019 Salı 18:25
Bu kadarına da pes! Camiden Sakal-ı Şerif'i çaldılar

Denizli'nin Çivril ilçesindeki bir camiden Sakal-ı Şerif çalındı.

Alınan bilgiye göre, dün, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Yeni Cami görevlisi, ibadethanedeki Sakal-ı Şerif'in muhafaza edildiği bölümde olmadığı bilgisini verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Sakal-ı Şerif'in sergilenmek üzere ramazanda camiye getirildiği öğrenildi. 

 

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 18:25
  1. Denizli
  2. Sakal-ı Şerif çalındı

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  • HasoHaso34 dk önce
    Niye şaşırıyorsunuz.Müslümanlar çalmazmı,kul hakkı yemezmi,zina etmezmi,yalan söylemezmi,fitne fesat yapmazmı.Yapar hemde gavur dediklerimizden kat kat fazlasıyla yapar hepsini.Son zamanlarda yerine göre bunların yapılmasınız caiz olduğunu gördük,müslüman hem namaz kılar hemde çalar bunu öğrendik.

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