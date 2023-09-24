Bu kadarına da pes! Bunun adı ahlaksızlık: Harabe ev için istenen kira dudak uçuklattı
Gözü dönmüş ev sahiplerinin fırsatçılığı 'pes artık' dedirtti. Son olarak İstanbul Pendik'te her tarafı dökülen, harabeye dönmüş ev için 8 bin 500 TL kira ve iki kira bedeli depozito istenmesi açgözlülüğün boyutunu gözler önüne serdi.
Gözü dönmüş ev sahipleri fahiş kiralarla kiracıları canından bezdirirken, harabe evler için konulan rakamlar 'bu kadar ahlaksızlık olmaz' dedirtti.
İstanbul'da, enflasyon ve döviz kurundaki artışı fırsat bilerek harabe ev için istenen rakam dudak uçuklattı.
Harabe eve 8 bin 500 TL kira
İstanbul Pendik'te harabeden farkı kalmayan bir ev için 8 bin 500 TL kira ve 2 depozite istedi.
Ev sahibi ilana, "Müstakil ev, kiralık merkezi yerde" notunu düştü.
Tepki yağdı
Kiralık ev arayan vatandaşlar bu kadar kötü bir eve böyle yüksek fiyat biçilmesine tepki gösterdi.
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