Bu kadarına da pes! Bunun adı ahlaksızlık: Harabe ev için istenen kira dudak uçuklattı

Gözü dönmüş ev sahipleri fahiş kiralarla kiracıları canından bezdirirken, harabe evler için konulan rakamlar 'bu kadar ahlaksızlık olmaz' dedirtti.

İstanbul'da, enflasyon ve döviz kurundaki artışı fırsat bilerek harabe ev için istenen rakam dudak uçuklattı.

Harabe eve 8 bin 500 TL kira

İstanbul Pendik'te harabeden farkı kalmayan bir ev için 8 bin 500 TL kira ve 2 depozite istedi.

Ev sahibi ilana, "Müstakil ev, kiralık merkezi yerde" notunu düştü.

Tepki yağdı

Kiralık ev arayan vatandaşlar bu kadar kötü bir eve böyle yüksek fiyat biçilmesine tepki gösterdi.

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Harabe evden fotoğraflar: