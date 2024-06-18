Bu kadarı olmaz dedikçe oluyor! Sokak köpekleri yüzünden yolcu uçağı kalkış yapamadı!

Adana'dan İstanbul seferi için hazırlanan yolcu uçağı, taksi yoluna giren başıboş köpek sebebiyle aniden durmak zorunda kaldı. Bu durum, yolcularda paniğe neden oldu.

Başıboş köpek sorunu, havalimanlarına kadar yansımış durumda. Adana Havalimanı içerisindeki bir köpek, kazaya davetiye çıkaracaktı.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU HAVALİMANLARINA KADAR SIÇRADI

Sokaklarda vatandaşları yaralayan, ölümüne neden olan başıboş köpekler, bu sefer havalimanında ortaya çıktı.

Adana Havalimanı pistine giren köpek yüzünden tehlike ucuz atlatıldı. İstanbul seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağı, taksi yolundaki köpek sebebiyle son anda durmak zorunda kaldı.

AJet'in Adana-İstanbul Sabiha Gökçen seferi kapsamında kalkış planı yapan uçak, taksi yoluna köpek girmesi sonucu aniden durmak zorunda kaldı. Uçak içindeki yolcular paniğe kapıldı. Kabin görevlileri, yaptıkları anonsta sorunun köpek yüzünden yaşandığını açıkladı ve yolcular bu duruma sert tepkiler gösterdi.

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KÖPEK UZAKLAŞTIRILDI

Alanda bulunan yetkililer, Adana-İstanbul uçuşunu aksatan köpeği taksi yolundan uzaklaştırdı. Uçak, kalkış yapmak üzere ilerlemeye devam etti.