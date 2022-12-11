Bu kadarı da olmaz! Devletin gizli istihbarat bilgilerini sızdırdılar

Bütçe görüşmelerinde ortalık karıştı. HDP'li vekillerin, Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’ndaki gizli bilgileri açıklamak istemesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert şekilde karşı çıktı. Soylu'nun tepkisine Cumhur İttifakı vekilleri de eşlik etti. Gerginlik tırmanınca oturuma ara verildi. BBP Lideri Destici, " Meclis kürsüsünden, devlet sırrı olan istihbarat komisyonu raporlarının PKK'nın sivil uzantısı sözde milletvekilleri tarafından açıklanması rezalet ve ihanettir." dedi.

HDP’li vekiller gizli istihbarat raporlarını açıkladı! Bakan Soylu çok sert çıktı: Hainsin, açıklayamazsın...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri tüm hızı ile sürüyor. Bütçe görüşmelerinde provokatif tavırlar takınan HDP'li vekiller bu sefer de, devletin gizli kalması gereken bilgilerinin yer aldığı Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'ndaki bilgileri açıklamak istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu duruma çok sert tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi ile oturuma 5 dakika ara verildi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yaşananlar sonrası bir dizi açıklamada bulundu. Destici, "Bütçe görüşülürken, Meclis kürsüsünden, devlet sırrı olan istihbarat komisyonu raporlarının PKK'nın sivil uzantısı sözde milletvekilleri tarafından açıklanması rezalet ve ihanettir." dedi.

TBMM'DE BÜYÜK GERGİNLİK

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde bir gerginlik daha yaşandı. HDP'li vekiller Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'ndaki gizli bilgileri bütçe genel kurulunda açıklamak istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu duruma çok sert tepki gösterdi.

"AÇIKLAYAMAZSIN, HAİNSİN"

Bakan Soylu, gizli bilgileri açıklamak isteyen HDP'li vekile, "Bunları açıklayamazsın, hainsin." diye çıkıştı. Gerginliğin büyümesi ile oturuma 5 dakika ara verildi.