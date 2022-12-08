Bu kadarı da fazla! Dünya kupası nedeniyle başına bakın ne geldi

Çin’in Vuhan şehrinde yaşayan Cao isimli adam, 2022 Dünya Kupası maçlarını aralıksız izleyebilmek isteyen bir taraftar uykusuzluk ve soğuk esinti nedeniyle yüz felci geçirdi.

Çin’in Vuhan şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Cao isimli adamın Katar’da düzenlenen Dünya Kupası maçlarında her grup maçını izleyebilmek için günlük iki saat uykuyla yaşadığı belirtildi.

Dünya Kupası maçlarının Çin’de 18.00 ve 06.00 saatlerinde yayınlandığı ve Cao’nun maçları izledikten sonra her ssabah mesaiye gittiği belirtildi. Cao, 08.00'de mesai için evden çıkmadan önce iki saatlik uykuyla yetindi.

Geçirdiği rahatsızlıkla ilgili konuşan Cao, “Maçı izledikten sonra iki saat uyudum ve uyandığımda kendimi çok yorgun hissettim. Uykusuz olduğunu düşündüğüm için duruma aldırmadan günüme devam ettim. Motosiklet sürerken soğuk havanın etkisiyle dudaklarım aniden yana doğru eğildi ve göz kapaklarımı hareket ettiremedim” dedi.

Durumunun düzelmemesi üzerine Cao hastaneye gitti. Doktorlar yaptıkları incelemeler sonucunda Cao’ya yüz felci teşhisi koydu ve uykusuzluğunun soğuk esinti ile birleştiğinde yüzünün yarısının kontrolünü kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.