Bu kadarı beklenmiyordu! Yunanistan o askerlerini sahaya sürdü

Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın denetimi altında bulun Silahlı Kuvvetler Yedek Kulübü üyeleri tarafından askeri eğitimler devam ediyor.

Yunanistan’daki “Silahlı Kuvvetler Yedek Kulübü” (LEFED) üyeleri tarafından, Yunanistan’ın her köşesinden yaklaşık 406 Yunan yedek askerin katılımıyla 3 gün boyunca 5-7 Nisan 2024 tarihleri arasında kuzey Yunanistan’da Serez kentine bağlı Kastanusa “Kurtuluş” kampında oldukça yoğun katılımın olduğu gözlemlenen “Makedonomahos 24” (Makedonsavaşçı 23) tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata sekiz kişiden oluşan piyade takımları katıldı. Üç gün boyunca gerçekleştirilen tatbikatın senaryoları oldukça çoktu ve bir piyade ekibinin keşif ve muharebe devriyelerindeki misyonları ve eylemlerinin yanı sıra, düşmanın ana yoldaki faaliyetlerini ve hareketlerini kaydetme ve raporlamayla ilgiliydi.

Yunan yedek askerleri, Savunma Bakanlığı himayesinde eğitim kapsamında hazırlanıyor. LEFED’in faaliyetleri Savunma Bakanlığı’nın denetimi altında bulunuyor.

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