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Gündem Bu kadar yangın tesadüf mü? Tek tek yakıyorlar! Bir ilde daha 10 dönümlük buğday tarlası kül oldu
Gündem

Bu kadar yangın tesadüf mü? Tek tek yakıyorlar! Bir ilde daha 10 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Gıda krizi çıkarmak isteyen küresel şeytani odaklar, Türkiye'deki buğday tarlalarını ateşe vermeye devam ediyor. Nedeni bilinmeyen bir şekilde yüzlerce dönümlük buğday tarlaları yanarken uzmanlar devleti uyarıyor. Son olarak Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 10 dönüm ekili buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 18:26:00 -
Bu kadar yangın tesadüf mü? Tek tek yakıyorlar! Bir ilde daha 10 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Olay, Düziçi ilçesi Yazlamazlı köyünde meydana geldi. Veli Gökçe’ye ait buğday tarlasında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyürken 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Şefliği ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülün yangında yaklaşık 10 dönüm buğday küle döndü.

Öte yandan hasat edilmiş tarlalarda da etkili olan yangında çiftçilerin hazır hale getirilmiş saman balyalarını traktör yardımıyla kurtarırken yangının etkili olduğu tarlada da traktörlerle kanallar açılarak yangının etkisi azaltılmaya çalışıldı.

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, İlçe tarım Müdürü Fevzi Soner Çerçi ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Ünal Köksal yangın yerinde incelemelerde bulunarak çiftçilerden bilgiler aldılar.

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