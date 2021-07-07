Bu kadar mı denk gelir? Akit’in haberi bu habere cevap niteliğinde

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CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, “100 kişi işe alınıyorsa, 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB kariyer üzerinden gidiyor, süreç bu şekilde.” diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) işe alımlar sırasında liyakat gözetmediğini açıklamıştı. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesi için ittifak yapan partileri belediye içine dolduran yönetim, 2 yılda belediyeyi uçuruma sürüklendi. Vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarını dahi gönül rahatlığıyla kullanamaz oldu. Özellikle metrobüslerin sık sık yangın ve kaza haberleriyle gündeme gelmesi, İBB’nin içinde bulunduğu liyakat sorununu gözler önüne serdi.

Belediyedeki tüm skandallara rağmen CHP zihniyeti, sorunları çözmek için işbirliği yapmak yerine topu AK Parti’ye attı. Terör desteğiyle tepkilerin odağı haline gelen ve CHP’nin adeta arka bahçesi konumundaki BirGün gazetesi, İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçlarının AK Parti yüzünden yandığını ve kaza yaptığını ileri sürdü. Haberde, “Son iki buçuk yılda en az 50 metrobüz kazası yaşanırken iki metrobüs de yandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 6 aydır İBB’nin kredi dosyasını imzalamayarak metrobüs filosunun yenilenmesine engel oluyor.” ifadelerine yer verildi.

Tevafuk eseri Akit de aynı konuyu manşetine taşıdı. Haberde metrobüs yangınları ve kazalarının gerçek sebebi ortaya kondu. Zekeriya Say imzalı haberde, İBB bünyesindeki kadrolaşma rezaletinin neden olduğu liyakat krizi vurgulandı.

İETT’den yapılan açıklamada ise, araçların uzun süredir bakım görmediği belirtildi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, CHP zihniyetinin ortaya attığı yalanlar da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Haber baskıya girdikten sonra İETT'nin bir açıklamasını gördüm. Diyor ki; İETT'ye ait otobüslerin ömürleri 14 yıldır. Şu kadarının 8 yıldır. Ortalama 9 yıldır. Bunların uzun zamandır bakımları yapılmamıştır vesaire.

Kardeşim siz farkında değilsiniz gibi ama 24 Haziran 2019'da Ekrem İmamoğlu koltuğa oturdu. 2 yılı devirdik, şurada 20 günün de geçirdik. Son 2 yıldır bir bakım yapılmadıysa bunun tümüyle faturası size ait.

24 Haziran'da koltuğa oturdunuz, 15 Temmuz'da, 20 Temmuz'da da o müdürlerin yüzde 85'ini değiştirdiniz. 'Biz liyakate önem veririz' denilmiş olmasına rağmen, bir baktık; bir genel müdürlüğe İYİ Parti, bir baktık bir genel müdürlüğe HDP’li, bir baktık 2 genel müdürlüğe CHP'li isimler oturtuldu.

İşlerine geldiği zaman kredi arayışı içerisindeler. Halka birebir ilişkisi olan, halkın gerçekten sorun edeceği konulardaki hizmetlerde kredi arayışıyla 'acaba ne yapabiliriz, merkezi yönetimi nasıl köşeye sıkıştırabiliriz' diyerek, 'bize yetki verilmiyor' diyerek açıklama yapıyorlar. Ama Fatih'in portresini almaya gelince, Kanuni'nin portresini almaya sıra gelince, Tarkan'a, şu şarkıcıya bu türkücüye bir geceliğine 300 bin TL, 400 bin TL vermeye sıra gelince paraları savuruyorlar.

Geldiğimiz noktada ben, İmamoğlu'nun 2 yılda CHP zihniyetini ortaya koyduğu kanaatindeyim. Mansur Yavaş Ankara'da biraz daha derinden gidiyor. Çok fazla tartışmalara girmeksizin kendisini kenara çekerek işlerini yürütmeye çalışıyor. Ama Ekrem İmamoğlu bir yandan ergen tavırlarıyla, 'Ben buradayım, ben buradayım' şeklinde kamuoyunun önüne çıkmaya çalışıyor. Klasik belediye hizmetleri nedir, yoldur, otobüstür, ulaşımdır, imardır... Biz bunların hiçbirisinde Ekrem İmamoğlu'nun önemli bir faaliyetini göremiyoruz. 'Kentsel dönüşümü biz yapıyoruz' diyor, hemen arkasından bir bakıyorsunuz, kentsel dönüşümden bahsedebilecek icraatı yok.