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Yerel Bu kadar da olmaz! iPhone’lu dilenci kameraya yakalandı
Yerel

Bu kadar da olmaz! iPhone’lu dilenci kameraya yakalandı

Beylikdüzü'nde üst geçitte dilenen bir kadın, elindeki son model iPhone marka telefonla kameraya yakalandı. Bu durum İhtiyacı olmadığı halde para dilenmeyi yüksek kazançlı meslek haline getiren kişi ve çetelere karşı ve anında merhamet duygusuna kapılanmaması ve duyarlı olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 18:03:00 - 2021-11-19 18:05:07

Beylikdüzü’nde yoğun şekilde kullanılan bir üst geçitte dilenen bir kadın, bu kadarına da pes dedirtti. Kadının elinde son model bir iPhone olduğunu gören bir sosyal medya kullanıcısı o anları kaydetti.

Görüntüler sosyal medyada “Az önce lüks aracından indi geldi burada oturdu. Elinde iPhone 11, alın size dilenci” yorumu ile paylaşıldı. Görüntülerde kadın dilenci üst geçidin merdivenlerinde yerini aldıktan sonra elbisesinin altından çıkardığı lüks telefonuyla mesaj atıyor. (İHA)

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