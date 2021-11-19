Bu kadar da olmaz! iPhone’lu dilenci kameraya yakalandı

Beylikdüzü'nde üst geçitte dilenen bir kadın, elindeki son model iPhone marka telefonla kameraya yakalandı. Bu durum İhtiyacı olmadığı halde para dilenmeyi yüksek kazançlı meslek haline getiren kişi ve çetelere karşı ve anında merhamet duygusuna kapılanmaması ve duyarlı olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.