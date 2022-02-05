Bu kadar ağlamasaydın be İsmail! Osman Kavala için Avrupa'yı öve öve bitiremedi

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala dosyasını AİHM'e sevk etmesinden sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlığı sürerken, Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, Erdoğan'ı hedef alarak, Avrupa'yı öve öve bitiremedi.

Erdoğan diyor! Ne yapabiliyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AİHM karşısındaki kararlığı karşısında ne yapacağını şaşıran muhalefet, Avrupa seviciliğine devam ediyor. Halk TV canlı yayınında konuşan İsmail Saymaz, "Türkiye, 'Onlar bizi takmıyorsa biz de onları takmıyoruz' diyebilecek durumda mı? Esnaf bile imza attığı senedi inkar ettiğinde piyasadan dışlanıyor." diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Avrupa seviciliğinde sınırları aştı

Avrupa'yı öve öve bitiremeyen Saymaz, "Biz Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesiyiz. 60 yıllık hukuk ve demokrasi mücadelemizin unsurlarından birisi Avrupa Konseyi. Hem Avrupa Konseyi hem Avrupa Birliği bizim demokrasimizi dönüştürdü. Kaba işkence sonlandı, ifade hürriyetinin alanları genişledi, Türkçe dışındaki dillerde yayın hakkı teslim edildi, gözaltı süreleri kısaldı. Avrupa Konseyi ve AB'nin bütün bu dönüşümlerde katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

28 Şubat zulmünü de AB bitirmiş!

AK Parti iktidarı sayesinde önü açılan özgürlüklerin de Avrupa sayesinde kazanıldığını söylecek kadar gözü kararan Saymaz, şöyle devam etti:

İnanç, ibadet hürriyetinin olanakları arttı. AİHM kararları bizim için bağlayıcı. İç hukuk yerine geçiyor. Bunu inkar edemezsiniz. Bu imzayı atmadım diyemezsiniz. Bunun gereğini yapmak zorundasınız. AİHM kararları bağlayıcıdır. Türkiye'de uygulanmak zorundadır. Bu tartışmaya kapalı bir husus. Koca Avrupa Birliği muhalif bir vatandaşı AK Parti iktidarının elinden kurtarmaya çalışıyor.